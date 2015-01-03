Адаптивная вёрстка.

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка65 просмотров
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Есть незаконченная адаптивная вёрстка для сайта.

Готовность > 90%

Нужно её закончить или сделать такую же с нуля (как удобней).

Подробности по запросу, оплата по факту.

9 лет назад
SergMo
Сергей 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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