Верстка под джумлу

Профессиональное кодирование сайта по дизайну заказчика (геолокация, работа с БД) Все подробности после просмотра Вашего портфолио. Оплата сдельная, хорошая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн главной страницы. Необходимо его натянуть на жумлу. Остальные страницы типовые. Возможно потребуется в дальнейшем переверстать внутренюю. Приветствуется модульность, функциональность и чистота кода.
Макет скину заинтересованным.
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