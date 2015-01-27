Верстка шаблона под WordPress

HTML-версткаЗавершен1 заявка110 просмотров
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Требуется кроссбраузерная валидная верстка шаблона под WP.

PSD макеты - https://yadi.sk/d/M0QHUA37dh3SJ

WordPress
9 лет назад
ikorimov
Коримов 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$80
5 дней
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