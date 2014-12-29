Необходима верстка сайта - главная + 3 внутренних страницы

Есть готовый сайт (показываю в личку). Требуется адаптировать этот сайт под мобильные устройства (мобильники, планшеты), не создавая новый дизайн с нуля и не создавая отдельную мобильную версию. В итоге должен получиться адаптивный (респонсивный) дизайн. Просьба писать только ...