Из готового сайта сделать вордпресс тему

$175
HTML-версткаЗавершен4 заявки259 просмотров
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Приветствую! Стоит задача следующего характера.

Есть готовый, рабочий сайт - требуется из него сделать рабочую тему wordpress.

И продемонстрировать работу, естественно.

Есть небольшой ньюанс - дедлайн - завтра вечером. Максимум послезавтра..

Сайт и ТЗ в приватном общении.

9 лет назад
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$130
1 день
Ух, даже не знаю с чего начать.. Игорь - это просто кладезь какой-то... Я даже не подозревал что такие люди существуют (как я. хихи) ))) Со сложнейшей работой в сверх-сжатые сроки Игорь справился просто великолепно. Работал днями и ночами. Без еды, воды, женской любви и солнечного света.. и тем не менее превзошел все ожидания! Люто рекомендую всем! Лучшего исполнителя вы не найдете, это факт! п.с. Если вы собрались выбрать Игоря исполнителем, пожалуйста, сильно не нагружайте.. ибо у меня к нему уже туча проектов в очереди стоит :) Лучшие рекомендации!
Грамотно поставленное тз. Всегда на связи, ответ в течении некскольких минут. Оплата в срок. Рекомендую как ответсвенного заказчика)
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