Из готового сайта сделать вордпресс тему

Ух, даже не знаю с чего начать.. Игорь - это просто кладезь какой-то... Я даже не подозревал что такие люди существуют (как я. хихи) ))) Со сложнейшей работой в сверх-сжатые сроки Игорь справился просто великолепно. Работал днями и ночами. Без еды, воды, женской любви и солнечного света.. и тем не менее превзошел все ожидания! Люто рекомендую всем! Лучшего исполнителя вы не найдете, это факт! п.с. Если вы собрались выбрать Игоря исполнителем, пожалуйста, сильно не нагружайте.. ибо у меня к нему уже туча проектов в очереди стоит :) Лучшие рекомендации!