Сверстать шаблон для joomla 3.1

Всем привет! Нужно отверстать проект и прикрутить скрипты. HTML5, CSS3. Вёрстка резиновая от 1000 до 1280. Шрифт нужно будет подключить из Google Fonts. Максимальное сходство с макетом дизайна. Чистый, комментированный код. Поддержка браузеров: ie9+, opera, ...
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Необходимо из макета дизайна сверстать шаблон 2 стр. (одинаковые с маленьким различием) для сайта на joomla 3.1 и настроить работу сайта с новыми шаблонами.
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