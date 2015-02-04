Сверстать Landing Page - 3 дня

HTML-версткаЗавершен23 заявки411 просмотров
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Нужно сделать верстку за 3 дня.

Сам лендос приложил картинку + 17 окон (восновном простые текст заголовок, но есть парочку сложных).

Из динамики на лендосе есть:

- таймер обратный

- "тающий купон" - каждую секунду сумма уменьшается на 1р

- окна

- пару всплывающих подсказок

- просмотр фоток

- плавающее меню вместе с прокруткой + при щелчке по пунктам меню - переключение по якорям на странице

Плюс нужно будет:

- забить в ассортимент 5 товаров (фото+описание),

- отресайзить для превьюшек фото аксессуаров (~40 шт)

Пишите ваши предложения по бюджету.

9 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$166
6 дней
Добросовестный исполнитель
Хороший заказчик, рекомендую
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