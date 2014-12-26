Требуется верстка + адаптивная + скорость загрузки страницы

$100
HTML-версткаЗакрыт6 заявок217 просмотров
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1. задание требуемой вам прорисовки под адаптивный дизайн для вашей работы,

2. верстка адаптивного дизайна стр.: главная, раздел услуг, услуга, контакты, новости, новость,

3. правка наших верстка лаж или переверстать,

4. улучшение показателей которые зависят от верстки

5. верстка = шаблон под joomla 3.3

есть psd и работающая на сайте верстка

9 лет назад
delkontora
Удалено 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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