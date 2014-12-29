Верстка лендинга

$57
HTML-версткаЗавершен21 заявка290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Нужно сверстать дизайн лендинга по макету, выложить на сайт.

Также нужно будет добавить политику конфиденциальности. Пример http://www.102lombard.ru/

Настроить отправку заявок с кнопок и форм на почту

При нажатии на сертификат, он должен увеличиваться.

При нажатии на кнопку "заказать" должно всплывать окно с 2 полями: Имя, телефон. Всплывающее окно можно закрыть нажатием на крестик или нажав за пределы формы. Всплывающая форма должна вписываться в дизайн сайта.

После отправки сообщения должно всплывать окно, в котором говорится, что Ваша заявка принята, в ближайшее время мы свяжемся с Вами!

Счётчик должен начинаться с 3 дней 5 часов и когда доходит до 2 часов должен обновляться.

На сайте будет размещено 3 сертификата.

Картинки и тексты к отзывам, а также доступ на хостинг предоставлю позже.

Стоимость работы 3000 рублей (вне зависимости от курса доллара)

9 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
9 лет назад
$57
1 день
Быстро и качественно выполнил верстку лендинга. Учёл пожелания и исправления. Проконсультировал по некоторым вопросам. Приятно иметь дело с такими людьми, рекомендую!
Булат очень хороший заказчик. Постоянно на связи, моментальный ответ на уточняющие вопросы, оплата без задержек, понимающий. Очень рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Счёт в HTML формате

    Необходимо сделать бланк счёта в формате в html, который будет корректно отображён после конвертации в pdf.

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правка верстки нескольких компонентов и модулей Joomla

    Ищется хороший специалист-верстальщик, с опытом работы с Joomla 2.5. Задача - внести правки в верстку некоторых модулей и компонентов сайта. В настоящий момент работы на 1 – максимум 1.5 часа.

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка HTML EMAIL по готовому эскизу!

    $20

    Набросан очень подробный эскиз в паинте :)) и даны все примерные элементы , так что задача исполнителя не будет трудна. Необходимо: Индивидуальный дизайн письма Адаптивная вертска под все мобильные устройства Простое редактирование ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать страницу

    Html5. По минимуму картинок, по максимуму css3. кросбраузерно, чистый код, валидно. Все заголовки в span. НЕ использовать table. Меню в ul делать. Оплата на веб мани рублевые или сберанк

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходима резиновая верстка сайта

    Столкнулся с проблемой неправильного вывода сайта на экранах с маленьким разрешением. Принято было решение о заказе работы на резиновую верстку сайта. Кто возьмется пишите. Дорого конечно не соглашусь, но за приемлемую цену готов буду выслушать ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    $5

    Есть картинка - https://yadi.sk/i/ac59HPhEdcrZw Макет, разумеется, дам в слоях, с шрифтами. Нужно сверстать, текст в колонках внизу должен стать именно текстом, картинка вверху может оставаться картинкой. Дам доступ в админку (Джумла) - нужно будет разместить на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка статического сайта на 7 страниц

    $40

    Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь. Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку 7 страниц: главная, услуги, цены, фото, тренеры, расписание, контакты Небольшие комментарии к прототипу: фоны серый и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка альбома

    Сверстать альбом с фото, чтобы выглядел как здесь http://davclub.ua/ Фото с закругленными краями - на нем название.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад