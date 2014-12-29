Верстка лендинга

Доброго времени суток!

Нужно сверстать дизайн лендинга по макету, выложить на сайт.

Также нужно будет добавить политику конфиденциальности. Пример http://www.102lombard.ru/

Настроить отправку заявок с кнопок и форм на почту

При нажатии на сертификат, он должен увеличиваться.

При нажатии на кнопку "заказать" должно всплывать окно с 2 полями: Имя, телефон. Всплывающее окно можно закрыть нажатием на крестик или нажав за пределы формы. Всплывающая форма должна вписываться в дизайн сайта.

После отправки сообщения должно всплывать окно, в котором говорится, что Ваша заявка принята, в ближайшее время мы свяжемся с Вами!

Счётчик должен начинаться с 3 дней 5 часов и когда доходит до 2 часов должен обновляться.

На сайте будет размещено 3 сертификата.

Картинки и тексты к отзывам, а также доступ на хостинг предоставлю позже.

Стоимость работы 3000 рублей (вне зависимости от курса доллара)