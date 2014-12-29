Верстка лендинга

Здравствуйте. Нужно переделать сайт http://evac-avto.ru/ на php, можно что-то добавить или убрать. Подробнее на почту. Цена и сроки выполнения. Ответы без этих требовании рассматриваться не будут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужно сверстать дизайн лендинга по макету, выложить на сайт.
Также нужно будет добавить политику конфиденциальности. Пример http://www.102lombard.ru/
Настроить отправку заявок с кнопок и форм на почту
При нажатии на сертификат, он должен увеличиваться.
При нажатии на кнопку "заказать" должно всплывать окно с 2 полями: Имя, телефон. Всплывающее окно можно закрыть нажатием на крестик или нажав за пределы формы. Всплывающая форма должна вписываться в дизайн сайта.
После отправки сообщения должно всплывать окно, в котором говорится, что Ваша заявка принята, в ближайшее время мы свяжемся с Вами!
Счётчик должен начинаться с 3 дней 5 часов и когда доходит до 2 часов должен обновляться.
На сайте будет размещено 3 сертификата.
Картинки и тексты к отзывам, а также доступ на хостинг предоставлю позже.
Стоимость работы 3000 рублей (вне зависимости от курса доллара)
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