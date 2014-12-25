Верстка альбома

HTML-версткаЗакрыт20 заявок245 просмотров
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Сверстать альбом с фото, чтобы выглядел как здесь

http://davclub.ua/

Фото с закругленными краями - на нем название.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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