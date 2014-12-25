Верстка альбома

Здравствуйте! Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML. Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184 Если ссылки не открываются, скину в лс. Хотелось бы узнать цену и сроки на ...