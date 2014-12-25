Resonsive Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт13 заявок240 просмотров
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Коллеги, добрый день!

Ищу опытного верстальщик с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ОПЫТОМ по responsive верстке. Нужно заверстать 6 страниц под все устройства. Особенности: responsive (mobile, tablet, desktop, retina), векторные иконки, Single Page Application. В наличии PSD под два дизайна 1)desktop + tablet 2) mobile. Все прочие микроадаптации описаны в ТЗ и будут обговорены перед началом работы. Пример одной страницы для двух экранов в приложенных файлах.

Требуется: качество и приемлемые сроки. Предлагаю рыночную оплату, четкое ТЗ, оперативный ответ и оценку, оплату в рублях (конкретный способ обсуждается), командную работу.

Не требуется: дешево, быстро, без оперативного контакта, запойный исполнитель и прочие "детские" проблемы.

Пишите пожалуйста примерную оценку, сроки, когда можете начать и как будете работать на новогодних праздниках. это очень важно, чтобы работа началась не позже 29 декабря!

ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры реализации похожих задач.

Верстка сайта
9 лет назад
Tost2004
Стас 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв(-1)
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