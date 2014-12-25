Сверстать сайт по .psd, насадить на CMS

HTML-версткаЗакрыт11 заявок235 просмотров
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Добрый день. Существует сайт monumentstone.ru и все .psd файлы к нему. К сайту потеряны вообще все доступы, и восстановить невозможно, т.к. домен регистрировался на другого человека.

Требуется сверстать сайт на новом домене (домен и всё, что необходимо, уже есть). CMS, желательно, wordpress. Сразу хочу отметить, что я в курсе неприятностей, которые могут возникнуть в поисковых движках с сайтами клонами - рассказывать про это дополнительно не стоит.

Спасибо.

9 лет назад
116
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitryyurchnew
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$150
4 дня
Самый бессовестный и безответственный исполнитель, с которым мне доводилось работать. При работе со мной: - сдавал сайт с явными и очевидными багами: нерабочими формами, ссылками, кнопками, нередактируемыми фотографиями и текстом. При этом, он не то, что не считает себя обязанным протестировать и исправить то, что он наваял - он сдает это с претензиями, как студент курсовую: ничего не исправляя и надеясь, что в 10й раз заказчика задолбает, и он примет. - провалил все сроки. Его обычная манера общения - это: "1 минута, всё будет готово". И двое суток не выхода на связь. - абсолютно не критически относится к себе. При цивилизованном споре и обосновании багов вроде нерабочих ссылок, кнопок, форм, явно неправильной перелинковки, НИ РАЗУ не признал, что это его недосмотр. Дмитрий всегда придумывал объяснения столь нелепые по форме и сути, что я просто терял дар речи. Приведу пример общения. "Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, на форму - она не отправляет данных, да и кнопка в этой форме не нажимается. Надо поправить." Ответ: "В прошлом списке недоработок не было это указано." Выбирая этого исполнителя, вы начинаете увлекательное риторическое приключение и гарантируете себе незабываемый урок смирения. - не мог загрузить сайт на хостинг, т.к. не знал правил работы REG.ru. При этом, врал мне, что общался с тех поддержкой, заявляя, что "получил тикет". Хотя все тикеты и заявки на сапорт отображаются в аккаунте, и данный исполнитель никуда не обращался. В итоге, я сам общался с сапортом хостинга и передавал исполнителю информацию. У исполнителя так и "не получилось" законтактировать с сапортами REG.ru. - после полной оплаты криво залил сайт на хостинг: не редактируются товары, тексты и прочее. На мою просьбу поправить написал "сейчас гляну" и полностью пропал. Онлайн в скайпе, но просто не отвечает ни на какие запросы уже неделю. - дал мне урезанный доступ к админке, зарегистрировав главного администратора на свою почту и не дав мне от неё пароля. Соответственно, новому исполнителю пришлось заново настраивать CMS. При этом, что касается оплаты, я заплатил на 50% больше, чем договаривались за "срочность", всегда был на связи, дал личный телефон для связи, был всегда вежлив и корректен. Я подозреваю, что Дмитрий, при желании, сможет написать очередную порцию нелепых объяснений и претензий ко мне. Но я работал со многими фрилансерами на разных ресурсах. Кроме того, я руковожу коллективом в жизни, и вижу разных людей. Но такую комбинацию наглости, откровенного пох...ма и безответственности встречаю крайне редко.
В общем остался удовлетворен заказчиком. Самое основное оплата в срок и в полном размере. Все что указано в негативном отзыве подтверждаю. Заказчик выставил задачу пересоздать сайт из за того что доступ на его текущий был утерян. Мне были предоставлены макеты PSD и задача быстро сделать сайт. Моя ошибка была делать сайт по макетам что дал мне заказчик. Как оказалось, тот сайт что уже существует (с потерянным доступом) совсем сделан не по макетам. И да ссылка на сайт присутствовала в проекте. Действительно мне нужно было уточнить "Точно ли повторять макеты, или делаем со слов и картинок с предыдущего сайта." После 95% создания сайта по макетам. Выяснилось, что почти половина работы не нужна. А нужно то что есть на сайте с утерянным доступом. Поскольку заказчик всегда прав, да и пообещал заплатить больше. Я дополнительно со слов Сергея выполнил все требования что не только шли в разрез с макетами но и с самим сайтом (с утерянным доступом). Поскольку доработки вносились на основе слов заказчика, возникали моменты когда его представление о работе расходилось с реализацией. Вместо того чтоб объяснить, как Сергей видит реализацию. При переписке слышал "ну а что ту непонятного, оно должно работать.", "А вы бы приняли недоделанный сайт?"... Проявив терпение, я каждый раз выяснял что же все таки хочется заказчику чтоб проект был завершен. Сайт был закончен. Сергей отписался что все его устраивает. Вовремя и в полном объеме заплатил что обещал. И предоставил доступ к хостинг панеле. Тут самое интересное. Утверждая что это самый заслуженный хостер и регистратор доменов, Сергей передал бразды правления мне. Оказалось что в панеле отсутствуют ключевые настройки и параметры для переноса сайта. Поскольку договора о разбирательстве с хостером с моей стороны не было. Я объяснил ситуацию и попросил решить вопрос про открытие доступов FTP и MySql у хостера (не было обоих). Через хорошее количество дней разбирательств с техподдержкой. Сергей открыл доступ к данным важным настройкам. Также в связи с праздниками с 01.01.2015 по 07.01.2015 Периодично то я то Сергей отсутствовали в скайпе. В следствии чего перенос на хостинг Сергея затянулся по вине заказчика. В итоге хостер дал доступ и сайт был перенесен. Действительно, я не дал административного пароля сергею на сайт (выпустил из виду). Вместо того чтоб напомнить о админ дооступе. Сергей уже пишет через неделю что у него что то не работает в админ панеле сайта. Сайт был сдан, и было подтверждение работоспособности. Мой ответ был что я посмотрю в свободное время. Вопрос о передаче админ пароля не ставился, и достаточно было мне напомнить, о том что у Сергея права на админ панель урезаны, я бы тут же отписал админ пароль или поправил права Сергея. И для этого не нужно было сгоречя привлекать других людей. (Ну разве что психануть!). Спасибо Вам Сергей, я впредь буду внимательней к заказчику. Буду более дотошным в распросах, что реально нужно а не то что в ТЗ и макетах.
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