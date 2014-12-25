Сверстать сайт по .psd, насадить на CMS

В общем остался удовлетворен заказчиком. Самое основное оплата в срок и в полном размере. Все что указано в негативном отзыве подтверждаю. Заказчик выставил задачу пересоздать сайт из за того что доступ на его текущий был утерян. Мне были предоставлены макеты PSD и задача быстро сделать сайт. Моя ошибка была делать сайт по макетам что дал мне заказчик. Как оказалось, тот сайт что уже существует (с потерянным доступом) совсем сделан не по макетам. И да ссылка на сайт присутствовала в проекте. Действительно мне нужно было уточнить "Точно ли повторять макеты, или делаем со слов и картинок с предыдущего сайта." После 95% создания сайта по макетам. Выяснилось, что почти половина работы не нужна. А нужно то что есть на сайте с утерянным доступом. Поскольку заказчик всегда прав, да и пообещал заплатить больше. Я дополнительно со слов Сергея выполнил все требования что не только шли в разрез с макетами но и с самим сайтом (с утерянным доступом). Поскольку доработки вносились на основе слов заказчика, возникали моменты когда его представление о работе расходилось с реализацией. Вместо того чтоб объяснить, как Сергей видит реализацию. При переписке слышал "ну а что ту непонятного, оно должно работать.", "А вы бы приняли недоделанный сайт?"... Проявив терпение, я каждый раз выяснял что же все таки хочется заказчику чтоб проект был завершен. Сайт был закончен. Сергей отписался что все его устраивает. Вовремя и в полном объеме заплатил что обещал. И предоставил доступ к хостинг панеле. Тут самое интересное. Утверждая что это самый заслуженный хостер и регистратор доменов, Сергей передал бразды правления мне. Оказалось что в панеле отсутствуют ключевые настройки и параметры для переноса сайта. Поскольку договора о разбирательстве с хостером с моей стороны не было. Я объяснил ситуацию и попросил решить вопрос про открытие доступов FTP и MySql у хостера (не было обоих). Через хорошее количество дней разбирательств с техподдержкой. Сергей открыл доступ к данным важным настройкам. Также в связи с праздниками с 01.01.2015 по 07.01.2015 Периодично то я то Сергей отсутствовали в скайпе. В следствии чего перенос на хостинг Сергея затянулся по вине заказчика. В итоге хостер дал доступ и сайт был перенесен. Действительно, я не дал административного пароля сергею на сайт (выпустил из виду). Вместо того чтоб напомнить о админ дооступе. Сергей уже пишет через неделю что у него что то не работает в админ панеле сайта. Сайт был сдан, и было подтверждение работоспособности. Мой ответ был что я посмотрю в свободное время. Вопрос о передаче админ пароля не ставился, и достаточно было мне напомнить, о том что у Сергея права на админ панель урезаны, я бы тут же отписал админ пароль или поправил права Сергея. И для этого не нужно было сгоречя привлекать других людей. (Ну разве что психануть!). Спасибо Вам Сергей, я впредь буду внимательней к заказчику. Буду более дотошным в распросах, что реально нужно а не то что в ТЗ и макетах.