Помочь "доверстать" сайт

HTML-версткаЗакрыт15 заявок250 просмотров
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Небольшие изменения дизайна.

Нужно отобразить их в верстке.

При том, что изменения будете вносить не вы, а я. Вы будете меня консультировать. Писать, как именно нужно изменить текущий html код шапки.

9 лет назад
Mirjena
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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