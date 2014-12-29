Отверстать под DLE 3

Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну в PSD. Макет с фиксированной шириной, требуется совместимость с браузерами от IE8 (graceful degradation), Chrome/Firefox последние версии, Opera 12, стоковый браузер андроида, начиная с 4 версии системы (Android Gingerbread). ...
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Нужно отверстать под DLE:
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