Верстка лендинга

Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну в PSD. Макет с фиксированной шириной, требуется совместимость с браузерами от IE8 (graceful degradation), Chrome/Firefox последние версии, Opera 12, стоковый браузер андроида, начиная с 4 версии системы (Android Gingerbread). Требуется качественный, валидный код, никаких генераторов. Прошу указать реальную стоимость и сроки.

P.S. Настройка серверных скриптов (обратный звонок, контактная форма и т.п.) не требуется.

Прошу писать только здесь в личные сообщения. Спасибо за понимание.