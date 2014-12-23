Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт37 заявок303 просмотра
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Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну в PSD. Макет с фиксированной шириной, требуется совместимость с браузерами от IE8 (graceful degradation), Chrome/Firefox последние версии, Opera 12, стоковый браузер андроида, начиная с 4 версии системы (Android Gingerbread). Требуется качественный, валидный код, никаких генераторов. Прошу указать реальную стоимость и сроки.

P.S. Настройка серверных скриптов (обратный звонок, контактная форма и т.п.) не требуется.

Прошу писать только здесь в личные сообщения. Спасибо за понимание.

9 лет назад
zenw
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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