Адаптация шаблона dle под критерии google

Здравствуйте! Необходимо выполнить кроссбраузерную верстку из макета PSD. В шаблоне Insales (http://wiki.insales.ru/wiki/Variables ) Использовать HTML5 и стили CSS3 — код с комментариями. Если отрисованно широкое меню с активными кнопками, не нужно сохранять их как изображение. Использовать чистый CSS3. Или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется внести изменения в шаблон сайта согласно критериям адаптивного дизайна от google. Проверка по pagespeedinsights.
- Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо с приемлемые сроки перенести готовый работающий магазин с Joomla на лицензионный Webasyst. Основное - дизайн. Товары мы потом можем закачать через плагин экспорта-импорта Webasyst.HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать раздел проектов как на сайте http://xn--80aaadcldea5fa6as1a2lrbd.xn--p1ai/ Прошу сразу писать цены, сроки. Скайп.Закрыт9 лет назад
Привет всем. Нужна верстка для email рассылки. Исходники скину исполнителю. Нужно сверстать качественно, прошу подписаться с примерами верстки. Рассмотрю все варианты. Исполнители без отзывов рассматриваться не будут. Могу сделать предоплату 50%. Оплата: ПриватБанк, Вебмани. Спасибо за внимание.Завершен9 лет назад
Требуется сверстать шапку на InSales Макет прикрепляю. Пишите сразу цены и сроки.Закрыт9 лет назад
Агентству Landing.ua требуется разнорабочий вебмастер с опытом настройки UTM меток + опытом интеграции сайта с CRM системой (в нашем случае AmoCRM). Обязательно: - Опыт настройки UTM-меток. Примеры работ. - Опыт интеграции сайта с CRM системой. Примеры работ. - Четкое ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/ Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.Завершен9 лет назад
Добрый день, мне необходима качественная верстка и обязательно соблюдение сроков. Есть некоторые нюансы которые хочу оговорить сразу. Т.к. мы друг друга не знаем предлагаю поступить следующим образом вы сверстате несколько страниц например 3 их мы ...HTML-верстка49 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать и заполнить статистическую страницу-лендинг с js-галереей. Подробности - в личку. Бюджет - по оценке исполнителя.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад