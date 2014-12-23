Необходима качественная верстка

HTML-версткаЗакрыт49 заявок1060 просмотров
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Добрый день, мне необходима качественная верстка и обязательно соблюдение сроков. Есть некоторые нюансы которые хочу оговорить сразу. Т.к. мы друг друга не знаем предлагаю поступить следующим образом вы сверстате несколько страниц например 3 их мы оплачиваем 50% сразу, 50% после сдачи и если нас все устраивает, то продолжаем в том же духе. Напишите мне свою почту, отправлю вам задание для оценки.

9 лет назад
cartuz
Максим 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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