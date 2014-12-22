Верстка WordPress шаблона

Сделать правки в шаблоне WordPress аналогично как в макете.

1. Переделать верхнее и нижнее меню как в макете.

2. Настроить весь шрифт как в макете.

3. Переделать анонсы новостей как в макете.

4. Переделать ссылки навигации, "предыдущие записи", "предыдущие записи" на всех страницах как на макете.

5. Сделать анонс новостей не более 4 строк через CSS.

6. Переделать форму добавления комментариев как в макете.