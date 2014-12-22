Верстка Landing Page и админка на вордпрессе

Привет всем!

Есть задача сверстать макет лендинга и натянуть на вордпресс.

Превью во вложении.

Особенности:

- http://joxi.ru/gmve05xsdPQ5ra самое главное, чтобы у заказчика была возможность добавлять самостоятельно букеты в табы. Т.е нужна простая админка (можно самая стандартная, чтобы минимизировать время и затраты)

- на этапе верстки будут предоставлены около 50 букетов, которые нужно залить на сайт. Все фото и тексты описания - есть.

- Модальное окно при нажатии на кнопку "узнать цену" выглядит вот так: http://joxi.ru/zAN5nOwh8kKW29

Как видно, справа, будет указано из каких цветов состоит букет. В виде иконок. Задача - создать отдельно базу из цветочков (я скину), чтобы при добавлении букета на сайт - админ мог выбрать из чего он состоит (например, проставив галочки под заведенными в базу цветами), проставил к-во цветов в букете и на сайте автоматически появлялись эти иконки.

- подключить все формы с метками

Бюджет - 4000 рублей, или 1400 грн. Предпочтительней оплата в грн. на карту Приват.

Срок - до 25.12.

При успешно выполненной работе в срок, гарантирую еще заказы в ближайшее время (отвалился один верстальщик из команды)

Жду предложений.