Сделать поиск в DLE

HTML-версткаЗакрыт1 заявка110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать поиск, близко как в примере

Вообщем выбор города, комнат и цены

Города у меня по категориям, комнаты и цены в доп полях

9 лет назад
seobot
Ганжа 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка 3 страницы

    Требуется верстальщик сделать 3 страницы - главная и 2 внутренние сроки 5 дней от вас примеры верстки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание лендинга по готовому дизайну

    Лендинг содержит изображения, текстовые поля, формы подписки. Кнопок "Купить", привязки систем оплаты нет. Пожалуйста, ориентировочную стоимость и сроки укажите в проекте. Кандидатам вышлю макеты. Привязка движка не подразумевается, но сверстан сайт должен быть так, чтоб человек со ...

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сверстать 3 страницы

    Нужно нарисовать мои мысли в реальность) Требуется сверстать три страницы для одного сайта - главная, каталог, и статьи. Тема сайта - дизайн интерьеров. Я все более подробно расскажу выбранному исполнителю. В заявках оставляйте примеры и приблизительные ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки по интернет магазину на OpenCart

    Привет! Ищу программиста. Сайт vittoria-shop.ru Первые две задачи на мой взгляд самые трудные. ТЗ: *Нужно Корректное отображение сайта на всех устройствах. Сейчас, например на планшете, не отображается МЕНЮ сайта. И еще что-то. *наладить фильтр и наладить его ...

    OpenCart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка из PSD-макета

    Здравствуйте. Что требуется: Есть PSD-макет. Нужно его сверстать и посадить на движок. С cms для сайта ещё не определились (готовы выслушать аргументы в пользу того или иного движка). Думаю подойдут такие, как Joomla или WordPress. Тут ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка на готовый проект

    $175

    Добрый день, Хотели бы найти человека который взялся за верстку доработок под готовой проект. Работа по объемам, в последствии необходимо работа по поддержке и доработки нового функционала на сайте. В проекте используется фреймворк bootstrap3 (стили под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка для вордпресс

    Требуется сверстать простой шаблон отрисованный дизайнером на вордпресс. В предложении пишите цену. Выберу исполнителя ориентируясь на цену и портфолио.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад