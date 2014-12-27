Нужно сверстать 3 страницы

Нужно нарисовать мои мысли в реальность)

Требуется сверстать три страницы для одного сайта - главная, каталог, и статьи. Тема сайта - дизайн интерьеров.

Я все более подробно расскажу выбранному исполнителю.

В заявках оставляйте примеры и приблизительные цены.

И обязательно должен быть скайп в настройках профиля, чтобы я могла с Вами связаться.