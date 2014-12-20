Верстка и натяжка на wordpres

Добрый день.

Есть готовый дизайн для сайта, нужно сделать верстку и установить на cms Wordrepss.

Минимальные требования к исполнителю чистая и ровная верстка, удаление:

циклических ссылок;

дублирующего контента;

лишние служебные теги, выводимые WordPress-ом по умолчанию;

Нужно так же:

устранить циклические ссылки, дубли контента, лишние служебные теги и весь ужас непрофессиональной верстки;

привести код к современному стандарту HTML5, внедрить семантические теги header, nav, article, footer, aside ;

сделать распределение ссылочного веса, об этом я подробно обьясню;

правильно расставлю акценты на страницах, чтобы поисковик не отвлекался от контента на вторичное содержимое (рекламу, сайдбар и т.д. закрить в noindex);

установить и настроить необходимые плагины.

Ссылку на макет по запросу даю.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - ВЕРСТКА ДОЛЖНА БЫТЬ АДАПТИВНА.