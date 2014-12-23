Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен35 заявок390 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать 3 страницы(главная, рубрика, пост), макет *.psd на шаблон wordpress.

Валидность HTML CSS, кросбраузерность.

Ваши предложения цены ?

Верстка сайта
9 лет назад
hexade
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$25
3 дня
Верстка сделана на высоком уровне
С Александром отлично сработались,с оплатой проблем не было. Рекомендую,и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно

    $120

    Вёрстка однотипных элементарных страниц срочно, страниц 11 но они очень простые. Требуется сделать в течении 2-3 часов. пишите ваши скайпы. Верстка фиксированная, постараться кроссбраузерно. Бюджет 120$, оплата только после готовности проекта

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка на WP

    $200

    Все привет! Нужно сверстать диз и поставить на ВП. Верстка должна быть адаптивная! Ссылка на дизайн: https://cloud.mail.ru/529A6AD6FB3546C6B740391AD44D4E91 Пишите цены в рублях! Курс нереальный.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка 1 страницы срочно

    $100

    Адаптивная верстка страницы, с перестроением структуры в течени 2-3 часов. оплата по факту готовности. Так же приведение макетов к PSD. Кроссбраузерно. Бюджет 100$, срок сегодня, оплата только по готовности работы

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать psd и установить на SMS

    $100

    Есть макет в прикреплённом файле. Его нужно будет сверстать и установить на движок водрпресса. Формат — блог, с возможностью дальнейшего расширения до интернет-магазина.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Установка шаблона дизайна на скрипт

    $50

    Имеется движок онлайн казино с дефолтным дизайном, также имеется шаблон дизайна который нужно установить вместо дефолтного дизайна. Сложность установки шаблона заключается в том что код дизайна скрипта включает в себя php вставки для определения, допустим игрок ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад