Верстка сайта

Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие ...