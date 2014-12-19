Сверстать простой сайт

HTML-версткаЗакрыт30 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие свернуты в виде полосок с названием. При нажатии на последующую сворачивается открытая и разворачивается закрытая. вот и все сложности). Остальное статика. Предоплаты не будет.

9 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Убрать циклические ссылки с сайта на вордпрсее

    $10

    На новом сайте на wordpress (тема от темфореста) нужно убрать циклические ссылки в меню и сайдбаре, не порушив тему и дизайн. И поправить еще пару мелких тех. глюков по отчету от сайтрепорта. Сделать нужно строго ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кроссбраузерность + коректное отоброжение на всех Mobile устройствах

    Добрый день. (сайт на движке Wordpress) Надо чтото сделать что бы сайт отоброжался нормально и удобно на mobile устройствах, можно даже плагином каким то или чтото в этом роде. 2) Надо делать так ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная вёрстка страницы срочно

    $200

    Сайт адаптивный, варианты дизайна для 320px, 700px, 1024 и 1280 предоставлю, самостоятельно додумывать дизайн не придется. Большой слайдер убираем(там где естественный способ быстро заговорить по английски), вместо него будет меню и изменяемый постранично контент, это блоки ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка Одностраничника

    $29

    Нужно сверстать обычный лендинг, 6 секций на основе предоставляемого дизайна. Дизайн передам. 1. Из функционала: форма заказа с отправкой данных на почту и форма отзывов + добавить метрику на лендинг. 2. В форму заказа можно вводить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интеграция верстки в Битрикс

    $260

    От вас: - опыт разработки Bitrix Framework от 3 лет - желательно наличие сертификатов - быть на связи в рабочее время Skype и/или телефон - корректная оценка и соблюдение сроков исполнения ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга адаптивная

    $50

    Верстка лендинга адаптивная задание в приложение и макеты сделать работаюший калькулятор формула есть и сделать парсер центрабанка курса валют

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Довести лендингдо ума-4

    $5

    Тех задание 4 1)Настроить кнопки,(обратный звонок и оформить заказ чтобы при нажатии почта приходила на [email protected] 2)Подвязать этот ролик : http://youtu.be/BfWRHCfgAhM?list=UUStTEKYhzD-aQSxtNz8thug 3)Вставить блоки:Наши гарантии,как мы работает,Наши преимущества(они уже готовы,надо их скопировать с моего сайта) 4)Вставить текст в «Политику конфидициальности»(тоже ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка шаблона главной и вложенной страниц сайта на 1С-Битрикс

    Имеются дизайн-проекты двух страниц в формате PSD (их образцы в JPG вы видите в проекте). Необходимо сверстать из них шаблоны двух страниц, которые я смогу натянуть на битрикс. Главное меню - под логотипом, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад