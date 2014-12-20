Довести лендингдо ума-4

$5
HTML-версткаЗавершен5 заявок231 просмотр
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Тех задание 4

1)Настроить кнопки,(обратный звонок и оформить заказ чтобы при нажатии почта приходила на [email protected]

2)Подвязать этот ролик : http://youtu.be/BfWRHCfgAhM?list=UUStTEKYhzD-aQSxtNz8thug

3)Вставить блоки:Наши гарантии,как мы работает,Наши преимущества(они уже готовы,надо их скопировать с моего сайта)

4)Вставить текст в «Политику конфидициальности»(тоже просто скопировать с моего сайта)

5)Подправить таймер(чтобы прявились слова:дни.часы,секунды)они есть,но фон залит черным и их не видно

6)Чтобы в подвале реквизиты были белые буквы на черном фоне,а синего фона не было.

7)Сделать шапку сайта:Гарантии,Причины заказать у нас,Доставка и оплата,Отзывы(при нажатии на данную ссылку показывался раздел сайта с этим текстом)

8)Сайт адаптировать под экраны смартфонов

9 лет назад
may7
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mrkoste
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Ребята,обратите внимание на этого парня!Не смотря на возвраст он разбирается очень хорошо в теме.Я заказывал у Кости доработку лендинга.Его работа превзошла мои ожидания на 200%!Он не только все выполнил своевременно(это важный показатель),но и улучшил вариант моего лендинга!Этот парень настоящий трудяга,который работал над задачей 8!!!часов без перерыва,доводя до совершенства свою работу.Его креативность улучшила внешний вид моего лендинга,и самое главное сделала его проще для клиента в использовании.А такие вещи повышают продажи.Костя,если ты прочитаешь мой отзыв,то от души благодарю тебя за великолепно проделанную работу!!!!
Хорошо поставленная задача! Своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.
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