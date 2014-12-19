Верстка типового шаблона письма

HTML-версткаЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Необходимо сверстать 3 типовых шаблона письма + по прототипу одного из них сделать еще 13. Материалы – примеры шаблона, который должен получится в pnd, пример верстки с прошлого шаблона + тз в аттаче , сроки – 22 декабря

Исходники шаблона предоставим после согласования работы

Исходик psd предоставим после договоренности.

9 лет назад
asemina
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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