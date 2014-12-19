Исправить баг на WordPress

Добрый день. Есть сайт, нужно исправить баг.

Бак заключается в том, что когда я гружу большую картинку, скажм 1000 на 5000 пикселей, у меня нет возможнсти выбрать превью для нее.

Раньше это работало, сейчас сломалось.

Жду контакты и кто готов взяться сейчас.