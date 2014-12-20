Переделать фиксированную верстку в резиновую.

HTML-версткаЗавершен6 заявок191 просмотр
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Есть сайт - www.du(k)on.by

С фиксированной версткой в 1040px, нужно переделать ее в резину, с минимальным значением 1040, максимальным - 1600px.

Свой размер меняет только контентная область, размер сайдбара остается таким же, как и был. Элементы в шапке разъезжаются влево и вправо соответственно.

Проект срочный - до конца выходных нужно сделать.

Сайт сделан на Joomla+Joomshopping.

9 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Быстро и качественно, то что нужно!
Всё прошло отлично! Рекомендую!
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