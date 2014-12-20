Переделать фиксированную верстку в резиновую.

Нужно сделать адаптированную верстку, приделать пару модулей, так же настроить корректную работу ЛК подробное тз скину выбранному исполнителю оставляйте ваши заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - www.du(k)on.by
С фиксированной версткой в 1040px, нужно переделать ее в резину, с минимальным значением 1040, максимальным - 1600px.
Свой размер меняет только контентная область, размер сайдбара остается таким же, как и был. Элементы в шапке разъезжаются влево и вправо соответственно.
Проект срочный - до конца выходных нужно сделать.
Сайт сделан на Joomla+Joomshopping.
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