Переделать фиксированную верстку в резиновую.

Есть сайт - www.du(k)on.by

С фиксированной версткой в 1040px, нужно переделать ее в резину, с минимальным значением 1040, максимальным - 1600px.

Свой размер меняет только контентная область, размер сайдбара остается таким же, как и был. Элементы в шапке разъезжаются влево и вправо соответственно.

Проект срочный - до конца выходных нужно сделать.

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