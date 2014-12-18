Верстка + натяжка на Joomla 3.3 + функционал.

Есть готовый дизайн в PSD https://yadi.sk/i/sqt87glgdU5tH Нужно сделать верстку HTML5 + CSS3 ( https://yadi.sk/i/JIXxl_rHdU7Zc на скриншоте показано что psd разложен по папочкам) , натяжку на joomla3 (возможно + joomshoping что вроде этого http://infrakrasnayasauna.ru/catalog/active-heat-solo-carbon ), определиться с функционалом-модули, плагины, компоненты.

Обязательные требования: кроссбраузерность, адаптивность под любые устройства, валидный код, оптимизация JS-скриптов/css и изображений.

Сайт нужно делать с нуля на чистой joomla3.3, контент есть небольшое количесиво, хостинг мой, наполнение сайта моё (от вас можно демо-наполнение нескольких страниц),

Предлагаю не писать я готов, я все сделаю, а хотя бы кратко, как вы видите этот проект - основные компоненты, плагины, модули, возможно какие-то авторские наработки, которые можно реализовать в моем проекте. Цену написал начальную, ее можно обсуждать и предлагать свое видение проекта. Студиям просьба не беспокоить.