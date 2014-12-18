Сверстать пару простых страниц

1. Необходимо скопировать админку, CRM c уже готовой админки. Также необходимо будет пояснить основные принципы действия скопированной админки для того чтобы заказчик мог ей управлять. Также необходима будет консультация по интегрированию одностраничного сайта(интернет магазин) и ...