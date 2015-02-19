Сверстать и настроить сайт

HTML-версткаЗавершен16 заявок313 просмотров
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Необходимо сверстать и настроить сайт под CMS Joomla для компании по продаже отделочных материалов. Макеты дизайна приложены.

В заявках просьба указывать срок и стоимость выполнения работы.

9 лет назад
barinoff76
Олег 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Iglar
Игорь 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
Игорь показал себя отличным исполнителем. Задачу выполнил четко. В процессе обсуждения проекта помог найти наилучшее решение по ряду моментов проекта. Очень адекватный исполнитель. Рекомендую всем.
С Олегом всегда приятно работать. Задачи ставит четко, моментальная оплата. Всем рекомендую.
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