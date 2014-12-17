Переверстка текущего сайта HTML + CSS + JS

HTML-версткаЗакрыт12 заявок215 просмотров
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Требуется переверстать по ТЗ существующий сайт.

HTML5

Использование HTML5 разметки блоков (HEADER, ARTICLE и т.д.)

CSS3

Валидность WC3

Кроссбраузерность + IE7+ (IE8+ идеальная)

Минимальное использование изображений

По возможности использование спрайтов

Документирование кода (подсказки, разделы, подписи фиксов для браузеров)

Объем работ:

1 Главная страница

2 Внутренних страниц по psd

8 Внутренних страниц

5 Внутренних практически идентичных страниц

Сайт уже в рабочем и сверстанном виде, но качество верстки хромает. Требуется полная переверстка специалистом.

Пишите примерные цены в рублях.

HTMLCSS
9 лет назад
studiotatarenko
Артем 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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