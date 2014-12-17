Переверстка текущего сайта HTML + CSS + JS

Хотелось бы узнать сколько будет стоить ? собрать макеты (детали) проще говоря залить на сайт готовый проект,вставить готовые статьи (от 20-50 штук) сделать качественно,и кто возьмется за это?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переверстать по ТЗ существующий сайт.
HTML5
Использование HTML5 разметки блоков (HEADER, ARTICLE и т.д.)
CSS3
Валидность WC3
Кроссбраузерность + IE7+ (IE8+ идеальная)
Минимальное использование изображений
По возможности использование спрайтов
Документирование кода (подсказки, разделы, подписи фиксов для браузеров)
Объем работ:
1 Главная страница
2 Внутренних страниц по psd
8 Внутренних страниц
5 Внутренних практически идентичных страниц
Сайт уже в рабочем и сверстанном виде, но качество верстки хромает. Требуется полная переверстка специалистом.
Пишите примерные цены в рублях.
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