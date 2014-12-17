Ищем опытного HTML/CSS/JS верстальщика

HTML-версткаЗакрыт40 заявок544 просмотра
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Ищем опытного HTML/CSS/JS верстальщика для постоянного проектного сотрудничества.

Требования к кандидату:

HTML5, CSS3, JS - на высоком уровне

Общение: почта + скайп (разговор)

Стабильный онлайн на время проекта

Выполнение работ в оговоренные сроки, в полном объеме

Требования к верстке:

Максимально валидная WC3

Кроссбраузерная (IE7+), чаще (IE8+)

В комментариях пишите примерные цены на главную + внутреннюю страницу (в рублях).

HTMLCSS
9 лет назад
studiotatarenko
Артем 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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