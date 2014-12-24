Сверстать сайт + CMS Wordpress

Интересуют некоторые доработки по сайту. Сайт самописный на PHP Jquery. Что нужно сделать: 1. Доделать форму (онлайн заявку), и сделать так , чтобы при отправлении письмо с данными приходило на почту. Вот сайт как пример http://blitzzime.ru/, там ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт по след макету:
http://ru.wix.com/website-template/view/html/1443?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fbusiness-services%2Fconsulting-coaching%2F1&bookName=create-master-new&galleryDocIndex=1&category=business-services&metaSiteId=#
Фото и тексты вышлем. Всего 3 раздела на сайте + англ версия.
Переходы со стр на стр должны быть плавными, как в примере wix.
+ сделать мобильную верстку, как в том же примере.
CMS Wordpress
Нужен человек опытный, чтобы без багов с первого раза все сдать.
Сроки до пт 19.12
Оплата 30 долларов, при более оперативной работе 40$.
Жду предложений с ценами и сроками.
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