Сверстать сайт + CMS Wordpress

$30
HTML-версткаЗавершен5 заявок247 просмотров
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Нужно сверстать сайт по след макету:

http://ru.wix.com/website-template/view/html/1443?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fbusiness-services%2Fconsulting-coaching%2F1&bookName=create-master-new&galleryDocIndex=1&category=business-services&metaSiteId=#

Фото и тексты вышлем. Всего 3 раздела на сайте + англ версия.

Переходы со стр на стр должны быть плавными, как в примере wix.

+ сделать мобильную верстку, как в том же примере.

CMS Wordpress

Нужен человек опытный, чтобы без багов с первого раза все сдать.

Сроки до пт 19.12

Оплата 30 долларов, при более оперативной работе 40$.

Жду предложений с ценами и сроками.

WordPress
9 лет назад
lightatlas
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$30
2 дня
Оперативная коммуникация. Не сразу разобрались со всем ТЗ, но в общем работа достойная. Всё в сроки. Рекомендую.
Хороший заказчик) Рекомендую.
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