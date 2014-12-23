Сверстать сайт и натянуть на друпал

Андрей выполнил работу в срок, очень точно, учел все пожелания (а их было предостаточно), помог разобраться с кодом и все это за небольшую плату. Я очень рекомендую Андрея как ответственного и профессионального работника. Впредь, если что-то понадобится, я обращусь к нему. Спасибо и удачи :)