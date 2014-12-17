Верстка интернет-магазина на Magento (адаптив)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки111 просмотров
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Необходимо сверстать 10 адаптивных страниц интернет-магазина на Magento.

Адаптив под 4 типа разрешений + «резинка» (менее 320px, 320–599px, 600–849, 850–1366).

Верстка нужна качественная, легкая и валидная (без фанатизма).

Ищется ответственный профессионал, у которого подобные проекты «на конвеере».

Жду предложения с примерами ваших работ и стоимость часа для ориентира. Подробное ТЗ дам по запросу.

Magento
9 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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