Верстка интернет-магазина на Magento (адаптив)

Добрый день! Нужно доработать шаблон WordPress. Адрес сайта http://www.annamarkova.ru/ тут необходимо сделать чтобы верхнее меню помещалось в экран и было "от края до края" а не как сейчас по-середине. Также нужно чтобы картинки на главной при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 10 адаптивных страниц интернет-магазина на Magento.
Адаптив под 4 типа разрешений + «резинка» (менее 320px, 320–599px, 600–849, 850–1366).
Верстка нужна качественная, легкая и валидная (без фанатизма).
Ищется ответственный профессионал, у которого подобные проекты «на конвеере».
Жду предложения с примерами ваших работ и стоимость часа для ориентира. Подробное ТЗ дам по запросу.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна вёрстка под HTML , сайт "резинка", адаптивность под планшеты, телефоны и ноутбукиHTML-верстка2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $500
Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй винодельческих хозяйств. Нужно придумать интересную верстку для статьи которая вписываеться в стиль сайта. Страничка блога будет выглядеть как http://vinozavr.ru/about, только вместо контента будет статья. Хочется интересной верстки ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Нужна адаптативная верстка макетов макеты и т3 в приложениеHTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо под рабочий сайт сделать верстку небольшого блока.HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Вот макет ЛП Нужно сверстать http://www.spark-s.ru/1.html От исполнителя требуется указать: - срок выполнения задачи - стоимость в рублях (способ оплаты киви кошелёк или яндекс.деньги - укажите свой скайпHTML-верстка42 заявкиЗакрыт9 лет назад
www.catmodels.ru Необходимо сделать нормальное отображение товаров в категории, ровным списком примерно как в прикрепленном файле. Также необходимо настроить VirtueMart под одностраничное оформление заказа.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую! Нужно сверстать лендинг с натяжкой на Wordpress. Подробное ТЗ во вложении. Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайта flash плеер , нужно определить как он видео проигрывает и найти урлы видео, в html их нетHTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад