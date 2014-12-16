Придумать верстку для статьи

Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй винодельческих хозяйств.

Нужно придумать интересную верстку для статьи которая вписываеться в стиль сайта.

Страничка блога будет выглядеть как http://vinozavr.ru/about, только вместо контента будет статья.

Хочется интересной верстки как на:

http://www.qwrt.ru/

http://siliconrus.com/

http://www.lookatme.ru/

http://www.qwrt.ru/news/267

http://www.qwrt.ru/news/2122

http://www.qwrt.ru/news/2518

Под интересной версткой имеются ввиду болки с цитами и вид подачи материала.

В качестве тестового задания попробуйте придумать оформление и сверстать статью http://vinozavr.ru/history.html

За каждую сверстанную статью оплата составляет 300 руб

Вот как делать не нужно

http://vinozavr.ru/wrong.png

http://vinozavr.ru/wrong1.png

тут обычная верстка никаких цитат никаких визуальных блоков подачи информации