Придумать верстку для статьи

Нужна адаптативная верстка макетов макеты и т3 в приложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект Винозавр. Хотим запустить там блог. Начнем с историй винодельческих хозяйств.
Нужно придумать интересную верстку для статьи которая вписываеться в стиль сайта.
Страничка блога будет выглядеть как http://vinozavr.ru/about, только вместо контента будет статья.
Хочется интересной верстки как на:
Под интересной версткой имеются ввиду болки с цитами и вид подачи материала.
В качестве тестового задания попробуйте придумать оформление и сверстать статью http://vinozavr.ru/history.html
За каждую сверстанную статью оплата составляет 300 руб
Вот как делать не нужно
тут обычная верстка никаких цитат никаких визуальных блоков подачи информации
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