Доработка Wordpress

Добрый день!

Нужно доработать шаблон WordPress. Адрес сайта http://www.annamarkova.ru/ тут необходимо сделать чтобы верхнее меню помещалось в экран и было "от края до края" а не как сейчас по-середине. Также нужно чтобы картинки на главной при клике открывались на весь экран. И нужно чтобы фон сайта (картинка) также был на весь экран а не урезан. Остальной функционал сайта должен остаться как есть.

Спасибо.