Доработка Wordpress

HTML-версткаЗавершен9 заявок184 просмотра
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Добрый день!

Нужно доработать шаблон WordPress. Адрес сайта http://www.annamarkova.ru/ тут необходимо сделать чтобы верхнее меню помещалось в экран и было "от края до края" а не как сейчас по-середине. Также нужно чтобы картинки на главной при клике открывались на весь экран. И нужно чтобы фон сайта (картинка) также был на весь экран а не урезан. Остальной функционал сайта должен остаться как есть.

Спасибо.

WordPress
9 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrey-_-
Андрей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$6
1 день
Андрей помог быстро и качественно, как и обещал. Очень ответственный человек и хороший специалист. Проект оказался намного сложнее, чем казалось ранее, но всё сделано на отлично. Спасибо!
Нормальный заказчик. Никаких претензий. Оплата вовремя.
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