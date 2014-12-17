Доработки по сайту на PHP Jquery

Интересуют некоторые доработки по сайту.

Сайт самописный на PHP Jquery.

Что нужно сделать:

1. Доделать форму (онлайн заявку), и сделать так , чтобы при отправлении письмо с данными приходило на почту. Вот сайт как пример http://blitzzime.ru/, там есть полная форма.

2. Доделать бегунки калькулятора.

Сайт покажу заинтересовавшимся исполнителям. По бюджету решим при переписке. Спасибо всем откликнувшимся! Очень надеюсь на чью-нибудь помощь!