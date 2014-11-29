studiotatarenko

Нужно отрисовать логотип в иллюстраторе. Выбранному исполнителю отправлю на почту: Шрифт, вспомогательные элементы в psd, логотип в psd. Буква В и Г были деформированы по вертикали (обратите на это внимание).
Артем studiotatarenkostudiotatarenko
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