studiotatarenko

Есть, четкое техническое задание что должно использоваться на логотипе. Нужно сделать 5 разных набросков логотипа. Формат работы: Набросок в фотошопе или илюстраторе. Или от руки гелевой черное ручкой (Если вы очень круто рисуете) Нужна визуализация идей в разных стилях. ТЗ отправим ...