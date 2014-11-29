studiotatarenko

Артем studiotatarenko

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перерисовать логотип из PSD в Илюстратор

    $10

    Нужно отрисовать логотип в иллюстраторе. Выбранному исполнителю отправлю на почту: Шрифт, вспомогательные элементы в psd, логотип в psd. Буква В и Г были деформированы по вертикали (обратите на это внимание).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подготовить векторный макет

    $5

    шрифт: open sans regular Образец "Ярмарка.psd" Работаем с файлом 2000х2000_баннер_ярмарка.cdr: 1) перевести в вектор большие буквы ЯРМАРКА 2) заменить шрифты 3) добавить тени элементам как в psd файле 4) заменить обводку у флага 5) перенести новый квадрат в файл "перенести сюда ...

    Photoshop
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать плагин для WP

    $60

    Плагин фотоальбомов. Плагин должен создать Новый тип данных - фотография Новую таксономию - фотоальбом Должно быть 4 активных фотоальбома и 1 фотоальбом неактивный - не отображающийся на сайте . Принцип работы: Мы загружаем в течении недели фотографии в неактивный фотоальбом. Каждый вторник ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 5 набросков логотипа

    $15

    Есть, четкое техническое задание что должно использоваться на логотипе. Нужно сделать 5 разных набросков логотипа. Формат работы: Набросок в фотошопе или илюстраторе. Или от руки гелевой черное ручкой (Если вы очень круто рисуете) Нужна визуализация идей в разных стилях. ТЗ отправим ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать две фигуры в Фотошопе.

    $20

    Задание: Есть, две фигурки (1.jpg) их надо заного перирисовать в фотошопе. Сейчас изображение пикселит и размытое. Нужно отрисовать заново две фигуры в фотошопе, сохранив цветовую гамму. Фигурки будут на фоне живописной масляной фактуры. Стиль: художественный. Соотнести ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ

    $40

    Настроить Рекламную Кампанию в Яндекс.Директе Тематика: "Разработка сайтов" Регион: Урал, Екатеринбург и прилегающие города Настройка РК в нашем аккаунте 1 ключевое слово = 1 объявление Требование к исполнителю: Связь телефон (по России) или скайп Адекватность. При качественной настройке возможно продолжение сотрудничества.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта тематика свадебные шубки и аксессуары

    Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/ Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию. Всего позиций 51 шт. Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к другу тоже. Написанны с пониманием свадебной тематики и ...

    WordPress
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга HTML, CSS, JS

    $30

    Сверстать лендинг по PSD (1 страница + 2 всплывающих окна + 1 фрейм всплывающий) Сроки 1-2 дня. Требования к верстке: HTML5, CSS3 валидная, кроссбраузерная, ширина фиксированная. Шапка - приклеена к верху страницы, кнопки должны выделяться в зависимости от прокрутки скрола ...

    JavascriptHTMLCSSВерстка лендинга
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта на WP по PSD и ТЗ, не стандарт!

    Разработать сайт на WP Несколько моментов в сайте не стандартных, решение из коробки не подойдет. Требуется опытный WordPress разработчик и верстальщик (HTML5, CSS3, JS) Прикрепляю подробное ТЗ + один jpg, исполнителю отправлю все PSD шаблоны (8 PSD , ...

    JavascriptWordPressHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать парсер пользователей ВКонтакте

    Требуется написать парсер, язык программирования и реализация на желание исполнителя. Задача парсера: Собирать id пользователей — администраторов групп, по критерию и сохранять их в txt файл. Обязательное условие: он должен собирать все id, а не только первые 1000!! Пример: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстка текущего сайта HTML + CSS + JS

    Требуется переверстать по ТЗ существующий сайт. HTML5 Использование HTML5 разметки блоков (HEADER, ARTICLE и т.д.) CSS3 Валидность WC3 Кроссбраузерность + IE7+ (IE8+ идеальная) Минимальное использование изображений По возможности использование спрайтов Документирование кода (подсказки, разделы, подписи фиксов для браузеров) Объем работ: 1 Главная страница 2 Внутренних страниц ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем опытного HTML/CSS/JS верстальщика

    Ищем опытного HTML/CSS/JS верстальщика для постоянного проектного сотрудничества. Требования к кандидату: HTML5, CSS3, JS - на высоком уровне Общение: почта + скайп (разговор) Стабильный онлайн на время проекта Выполнение работ в оговоренные сроки, в полном объеме Требования к верстке: Максимально валидная WC3 Кроссбраузерная ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочная верстка элемента на сайте (html & css)

    Для сайта требуется сверстать баннер. psd прикладываю. 1. Сделать за пару часов 2. скайп - звук обязательно (т.к. вашу верстку надо будет подогнать в макет сайта) 3. psd отправлю исполнителю. 4. нормальное отображение IE8+

    HTMLCSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнер шаблонов групп ВКонтакте

    Требуется дизайнер шаблонов групп ВКонтакте. Работа по проектная на постоянной основе Требования к дизайнеру: Знания Photoshop; Стабильная связь; Оперативность выполнения работ. Со своей стороны: Гарантируем, небольшую, но без задержек оплату! Оплата сразу после выполнения заказа Специфику требуемого дизайна и примеры предоставим

    Photoshop
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать парсер для ВК

    Требуется написать парсер, язык программирования и реализация на желание исполнителя. Задача парсера: Собирать id пользователей - администраторов групп, по критерию и сохранять их в txt файл. Пример: Мы вводим в поиске по сообществам "Юмор". Парсер должен обойти все группы ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Срочная доработка проекта на Yii

    Есть полностью готовый и функционирующий проект на Yii фреймворке, требуется внести небольшие правки и дописать небольшие модули. 1. Поправить верстку для нормального отображение в IE7+ 2. написать небольшой модуль для админки 3. Внести ряд правок. В дальнейшем с исполнителем ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка проекта на Yii

    Есть полностью готовый и функционирующий проект на Yii фреймворке, требуется внести небольшие правки и дописать небольшие модули. 1. Поправить верстку для нормального отображение в IE7+ 2. написать небольшой модуль и для админки 3. Внести ряд правок. В дальнейшем с ...

    PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка двух страниц из PSD или шаблон на WP

    Верстка двух страниц из PSD исходника Или Если, можете верстка шаблона на Wordpress по psd исходнику. Требования к верстке html5 css3 Валидная, кроссбраузерная Шаблон можно посмотреть в приложенных файлах. Пишите цены и сроки.

    WordPressHTMLВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать одностраничный сайт по дизайну psd и ТЗ.

    Создать одностраничный сайт: 1. Сверстать шаблон по макету PSD Требования: Ширина фиксированная HTML5 и CSS3 Кроссбраузерная верстка IE7+ Желательно на grid сетке. 2. Добавить скрипт отправки письма с формы на е-маил Требования: Скрипт должен отправлять на указанный емаил: название товара, кол-во товара, поле ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перерисовать логотип из PSD в Илюстратор
Артем ответственный и порядочный человек. Четко формулирует задание, работать с ним легко и оплачивает без задержек. Спасибо!
Работа выполнена идеально и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Подготовить векторный макет
С Артемом приятно иметь дело! Оплата пришла мгновенно, четкое ТЗ, коммуникабельность на высшем уровне! Рекомендую!
Рекомендую данного исполнителя, как хорошего специалиста работы с графикой. Задание выполнил согласно ТЗ, оперативно и без замечаний.
Ответный отзыв
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать элемент из PSD в вектор
С заказчиком приятно и легко работать, оплата моментально после выполнения задания. Рекомендую.
Работа выполнена в соответствии с ТЗ, качественно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ
С Артемом приятно сотрудничать. Рекомендую...
Как специалист по Контекстной Рекламе, Андрей очень хороший. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
nXs
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта на WP по PSD и ТЗ, не стандарт!
С Артемом очень приятно работать, в процессе не возникало никаких проблем, все четко по ТЗ, на вопросы быстрый и понятный ответ. В плане оплаты все на высшем уровне. Однозначно рекомендую!
Работать с Артемом, очень приятно! Ответственный и грамотный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв