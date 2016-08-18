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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, сделал все что требовалось + проконсультировал, показал, как что работает, буду обращаться сам и вам рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с Тимуром, четкая и ясная постановка задачи, проблем не возникло, буду рад поработать еще. Рекомендую как отличного заказчика.
$150
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Все прошло успешно
Ответный отзыв
Все прошло отлично, адекватный заказчик с четкими требованиями. Оплата своевременная без задержек. Рекомендую!
$80
8 баллов
9 лет назад
HTMLWordPress
Выполнено
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все прошло отлично. Рекомендую!
$150
10 баллов
9 лет назад
WooCommerceWordPress
Все сделано отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с Евгением, никаких лишних проблем в работе, оплата вовремя. Рекомендую!
$180
10 баллов
9 лет назад
Хороший программист. Главное четче ставить задачу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, в процессе работы и с оплатой проблем не было. Рекомендую.
HTML-верстка
29 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#201
Веб-программирование
18 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#226
Системы управления (CMS)
12 отзывов
$15/час
от $300от 2 дней
#126