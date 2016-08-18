nXs

Артем nXs

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
HTML, CSS, Less, JS, Ajax, PHP, MySQL, Wordpress, Opencart, Laravel, CodeIgniter,

Портфолио

Отзывы заказчиков

TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Подключить форму и настроить фильтры на сайте на вп
Отличный исполнитель, сделал все что требовалось + проконсультировал, показал, как что работает, буду обращаться сам и вам рекомендую!
Приятно работать с Тимуром, четкая и ясная постановка задачи, проблем не возникло, буду рад поработать еще. Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
username3211
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка + установка Wordpress
WordPress
Все прошло успешно
Все прошло отлично, адекватный заказчик с четкими требованиями. Оплата своевременная без задержек. Рекомендую!
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prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
8 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть одностраничник на Wordpress
HTMLWordPress
Выполнено
Хороший заказчик, все прошло отлично. Рекомендую!
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bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин WP+Woocommerce
WooCommerceWordPress
Все сделано отлично! Рекомендую!
Приятно сотрудничать с Евгением, никаких лишних проблем в работе, оплата вовремя. Рекомендую!
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mike7
45 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Разработка медицинского портала
Хороший программист. Главное четче ставить задачу.
Хороший заказчик, в процессе работы и с оплатой проблем не было. Рекомендую.
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HTML-верстка
29 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#201
Веб-программирование
18 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#226
Системы управления (CMS)
12 отзывов
$15/час
от $300от 2 дней
#126