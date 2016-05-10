prosto_Bill

Подобный функционал https://web.archive.org/web/20150809153528/http://www.straightouttasomewhere.com/ Простой микросайт: - проверка возраста (есть ли вам 18, да-нет. Простой макет) - страница с загрузкой собственных фото и текста (один текст пользователь будет выбирать из предустановленных, второй допишет). ...
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Нужно поставить готовую тему на woocommerce + сделать небольшие изменения, psd есть Тут тема www.sendspace.com/file/ev... Указывайте цену, срокиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо сделать верстку формы, некоторые мокапы однотипны. Адаптивно. Десктопная и мобильная версия + однотипные мокапы нескольких последовательных шагов при заполнении формы. Часть мокапов в приложении, остальные по запросу.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн приложения будет. Нужно реализовать программную часть. Основной функционал: - когда в базе появляется новый объект недвижимости пользователям приходит push уведомление об этом - фильтр недвижимости - отправка запроса Используем ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн "подставки" которая чем-то похожа на фото в приложении. Будут свои пожелания которые необходимо учесть и реализовать. Цель - сделать так чтобы выглядело очень реалистично, как фото уже изготовленного продукта. ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать только тексты, картинки есть. 21 шт. – размер поста от 250 до 400 знаков 10 шт. – размер поста от 400 до 650 знаков Т.е. 31 пост для ВК и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Некоторые основные пункты: 1. сделать фон заголовка для обычных страниц меньше по высоте 2. установить новую группу пользователей, которые могут получить доступ только к пунктам меню, которые необходимы для обработки заказов из магазина.3. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Суть - Веб-портал собирает и отображает загруженные пользователями видео в рамках проведенного конкурса. Он выступает в качестве витрины/базы всех роликов, есть возможность голосовать и выделить лучший ролик. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Пользователь логинится ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
GUI готов, то что есть сейчас - скрин 1. Что нужно сделать: изменить некоторые иконки, небольшие изменения в макете, скрыть некоторые кнопки. Как должно быть - скрин 2.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Перестал работать плагин разработанный под Shopware 5.1 . Нужно его переделать под Shopware 5.2Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
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Задача по ТАУ. Дана математическая модель моб. робота. Необходимо сделать Simulink модель для следующих 3-х случаев: решение классическим подходом (по обратной связи), линеаризация «от входа до выхода», методом канонического преобразования. Необходимо будет сравнить эти ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть видео, нужно рассчитать оптический поток и обнаружить все транспортные средства которые на нам есть. Нужен только код в MatLab Указывайте пожалуйста ценуРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $80
Сайт одностраничный с динамической HTML навигацией, полностью адаптивный. PSD макеты мобильной и планшетной версии есть. Схема макета в приложении. Все разделы меню – full page, т.е. то есть она должна растягиваться, чтобы заполнить окно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Здравствуйте! необходимо разработать яркий, современный дизайн одностраничника с динамической навигацией. Схематично все показано на картинке в приложении. Также необходим дизайн мобильной версии Подробное ТЗ вышлю исполнителю Сроки – 5 ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Требуется собрать как можно больше ключевые слова для Яндекса и Гугла (сайт по запросу) Тематика – пластиковые системы для водоснабжения, центрального отопления Таргет – Россия Ключевые запросы с частотностью до 10 запросов ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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1. убрать 2 строчки текста 2. поставить запятые в предложении, которое приходит в письме после оформления заказа 3. выяснить почему не отображается стоимость с НДС 4. изменить последнюю букву в слове (орфографическая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Куплен шаблон addons.prestashop.com/en/... Настроить в точности все как в Demo. Покупка банковским переводом Подготовить 3 продукта для тестирования заказа Меню – просто изменить существующие названия (без наполнения) Поменять язык сайта, логотип, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
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Нет ни PSD, ни темы, только .bmp картинка которая в приложении. Нужно поставить на WP, т.е чтобы была возможность администрировать контент, responsive. MENU – этоссылки на картинке черепахи, черепаха должна быть responsive. Там справа ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Добрый день, для разработки сайта на WP ищу адекватного специалиста с хорошим уровнем разговорного английского. Дизайн предоставлю, нужно будет сверстать и поставить на WP Хорошие знания CMS WP, PHP, Mysql; HTML, CSS, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад