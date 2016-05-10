prosto_Bill

Алексей prosto_Bill

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Сверстать простой сайт и натянуть на Wordpress
WordPress
Простая тема для WordPress. Работали поэтапно, оплата после каждого этапа моментальная. Требования высокие, но вполне адекватные, логичные и выполнимые.
Выполнено на высоком уровне
Ответный отзыв
nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Сверстать и натянуть одностраничник на Wordpress
HTMLWordPress
Хороший заказчик, все прошло отлично. Рекомендую!
Выполнено
Ответный отзыв
Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Мелкие правки на WP
WordPress
Очень хороший заказчик. Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!
Все ок
Ответный отзыв
Domus159
Дамир 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать адаптивную версию сайта
Отличный заказчик с интересными заказами! Оплата всегда без задержек! Коммуникация на высшем уровне!
Порядок
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