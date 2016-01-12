Сделать адаптивную версию сайта

Здравствуйте, коллеги! Требуется верстка PSD-макетов с [b]ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ[/b] привязкой к Steam-сервису. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js. Желательно с опытом верстки подобных сайтов. Заявки от студий не рассматриваются. Подробности в личку понравившемуся исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
необходимо сделать адаптивную версию для remko.cz
Точно так же как для сайта ultrasound.cz вот так aitee.savana-hosting.cz/ultrasound.cz3
Перевод на ЯД, сбербанк
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