Поправить HTML верстку

Здравствуйте! Есть недоделанная верстка.

Необходимые доработки:

1- сейчас на верстке сделано 2 независимых слайдера (http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/images.html)

нужно оставить только один просто сделав выдачу картинок не в 1 строку а в 2.

2- прописать стили селектов + вставить спинер + всплывающий календарб

3- в мобильной версии поправить отображение селектов

Скрин текущей верстки: http://joxi.ru/4Akex4BiQb0Gmq в аттаче какой результат нужен (фон будет видео он готов)

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Сроки завтра 13 часов дня.

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