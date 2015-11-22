Поправить HTML верстку

HTML-версткаЗавершен4 заявки238 просмотров
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Здравствуйте! Есть недоделанная верстка.

Необходимые доработки:

1- сейчас на верстке сделано 2 независимых слайдера (http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/images.html)

нужно оставить только один просто сделав выдачу картинок не в 1 строку а в 2.

2- прописать стили селектов + вставить спинер + всплывающий календарб

3- в мобильной версии поправить отображение селектов

Скрин текущей верстки: http://joxi.ru/4Akex4BiQb0Gmq в аттаче какой результат нужен (фон будет видео он готов)

От вас стоимость за работу.

Сроки завтра 13 часов дня.

От меня моментальная оплата удобным для вас способом

HTML
8 лет назад
starooskolskiy
Игорь Бут 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, в очень короткое время справился с задачей. Спасибо!
Быстрая проверка и оплата, приятное общение, сотрудничеством доволен.
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