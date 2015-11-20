Адаптивная верстка лендинга

Требуется адаптивная верстка

Просьба писать только тем кто умеет верстать. (тем кто на бутстрапе и не может руками подправить - не добавляйтесь).

Главная страница (с нанесением на карту точек)

Внутренняя простая

Внутренняя лендинг (стандартный лендинг с эффектами).

Контакты простая

Меню будет такое как на сайте туристер (вплане эффекта открывания стран).

Сроки до ВС.

Дизайн в PSD

Принимаю предложения по цене до 100 wmz (желательно дешевле)