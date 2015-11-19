Верстка и программирование сайта

HTML-версткаЗакрыт16 заявок226 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть psd макет сайта (главная+2 внутренние страницы).

Необходимо сверстать адаптивно и посадить на движок.

Функционал как у qlean.ru (личный кабинет, оплата с сайта и т.д.) ознакомьтесь подробно.

Предлагайте сроки и цену.

Болеющих, пропадающих и т.п. просьба не беспокоить.

Работаем без предоплаты. Делаете на своем хостинге, потом оплата, потом высылаете исходники.

В случае успешного сотрудничества обеспечим новыми заказами - работы много.

8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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