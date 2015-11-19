Верстка адаптивного Лендинга

Нужно сверстать адаптивный Лэндинг наподобие: a.cappuccino.in.ua/

Наше техзадание сейчас в работе у дизайнера, немного заранее ищем исполнителя по верстке.

Что хотим от верстальщика: После получения ТЗ от дизайнера, решение всех вопросов под ключ, в том числе все формы обратной связи, таймер, соцсети и т.п.

Хост имеем, домен выберем сами.

Отличия от сайта: a.cappuccino.in.ua

1) Отзывы будут с фотографиями. (без видео)

2) Предложение товара будет похожее но немного другое...

3) + у нас будет экран с акциями с таймером...

4) Мы еще хотим подвязку к соцсетям, будет отдельный экран, и в каждой "карточке товара", будет возможность посоветоваться с друзьями в соцсетях...

Какие варианты верстки рассматриваем:

1) Рассматриваем предложение на разных бесплатных платформах cms

2) Рассматриваем так же без cms просто код html+css+javascript+jqwery (и что еще понадобиться :-) ) для последующего внедрение в cms webasyst приложение сайт, (как вариант экономии, понимаем что в этом случае останемся без админки).

Хостинг есть, домен выберем сами, есть платформа webasyst и интернет магазин на нем (shop script 6)

Ждем Ваших предложений, в выборе исполнителя смотрим на предложение, портфолио, стаж, отзывы, сроки и цену.

Предложение обсудить в скайпе не рассматриваю. Вообще в скайпе без проблем, но только уже в процессе работы.

С уважением )