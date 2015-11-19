Верстка адаптивного Лендинга

Нужна верстка дизайна Интернет магазина. Срочно. Дизайн достаточно сложный, интерактивный, нужно решать вопросы с кросс-браузерностью. Обычный набор страниц - главная+список товаров+карточка+корзина+информационный раздел+каталог услуг. Много слоев, динамики. Цена обсуждается. Описание интерфейса во вложении, превью страниц в архиве ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать адаптивный Лэндинг наподобие: a.cappuccino.in.ua/
Наше техзадание сейчас в работе у дизайнера, немного заранее ищем исполнителя по верстке.
Что хотим от верстальщика: После получения ТЗ от дизайнера, решение всех вопросов под ключ, в том числе все формы обратной связи, таймер, соцсети и т.п.
Хост имеем, домен выберем сами.
Отличия от сайта: a.cappuccino.in.ua
1) Отзывы будут с фотографиями. (без видео)
2) Предложение товара будет похожее но немного другое...
3) + у нас будет экран с акциями с таймером...
4) Мы еще хотим подвязку к соцсетям, будет отдельный экран, и в каждой "карточке товара", будет возможность посоветоваться с друзьями в соцсетях...
Какие варианты верстки рассматриваем:
1) Рассматриваем предложение на разных бесплатных платформах cms
2) Рассматриваем так же без cms просто код html+css+javascript+jqwery (и что еще понадобиться :-) ) для последующего внедрение в cms webasyst приложение сайт, (как вариант экономии, понимаем что в этом случае останемся без админки).
Хостинг есть, домен выберем сами, есть платформа webasyst и интернет магазин на нем (shop script 6)
Ждем Ваших предложений, в выборе исполнителя смотрим на предложение, портфолио, стаж, отзывы, сроки и цену.
Предложение обсудить в скайпе не рассматриваю. Вообще в скайпе без проблем, но только уже в процессе работы.
С уважением )
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