Верстка адаптивного Лендинга

HTML-версткаЗакрыт8 заявок182 просмотра
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Нужно сверстать адаптивный Лэндинг наподобие: a.cappuccino.in.ua/  

Наше техзадание сейчас в работе у дизайнера, немного заранее ищем исполнителя по верстке. 

Что хотим от верстальщика: После получения ТЗ от дизайнера, решение всех вопросов под ключ, в том числе все формы обратной связи, таймер, соцсети  и т.п.  

Хост имеем, домен выберем сами. 

Отличия от сайта: a.cappuccino.in.ua 

1) Отзывы будут с фотографиями. (без видео) 

2) Предложение товара будет похожее но немного другое... 

3) + у нас будет экран с акциями с таймером... 

4) Мы еще хотим подвязку к соцсетям, будет отдельный экран, и в каждой "карточке товара", будет возможность посоветоваться с друзьями в соцсетях... 

Какие варианты верстки рассматриваем: 

1) Рассматриваем предложение на разных бесплатных платформах cms 

2) Рассматриваем так же без cms просто код html+css+javascript+jqwery (и что еще понадобиться :-)  ) для последующего внедрение в cms webasyst приложение сайт, (как вариант экономии, понимаем что в этом случае останемся без админки). 

Хостинг есть, домен выберем сами, есть платформа webasyst и интернет магазин на нем (shop script 6) 

Ждем Ваших предложений, в выборе исполнителя смотрим на предложение, портфолио, стаж, отзывы, сроки и цену. 

Предложение обсудить в скайпе не рассматриваю. Вообще в скайпе без проблем, но только уже в процессе работы. 

С уважением ) 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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