Верстка сайта (CMS Wordpress + Ajax)

Верстка двуязычного сайта из готового дизайна. CMS - Wordpress. Админка должна быть настроена таким образом, чтобы можно было редактировать или заменять любой элемент на сайте. По своей структуре сайт очень похож на http://novodiacafes.com/ (если сайт не открывается, его можно посмотреть из-под зарубежного IP).

Выбор исполнителя по портфолио и ценовой политике. Огромная просьба - смотреть сайт-пример и читать т/з и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО кидать заявку, указывать свою стоимость и сроки. Давайте будем уважать время друг друга

Техническое задание и превью дизайна во вложении, посмотреть превью дизайна можно также тут - http://www.ex.ua/95870586