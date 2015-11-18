Шаблон Wordpress из HTML

$25
HTML-версткаЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Требуется изготовить точную копию дизайна сайта http://prokrt.ru/ для Wordpress

Т.е. нужен такой же шаблон как на http://prokrt.ru

  • Всего два типа страниц: Обычная и Главная
  • Главная отличается от обычной тем что под контентом расположен список новостей
  • Раскрывающееся меню в левом сайдбаре
  • "Хлебные крошки"
Оплата 1500 руб. сразу после проверки шаблона.  Яндекс Деньгами или переводом на карту Сбербанка, Банка Тинькоф или АльфаБанк.
WordPressHTML
8 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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