Шаблон Wordpress из HTML

Добрый день. Нужно очень быстро адаптивно сверстать небольшой сайт под WordPress. Превью макетов в приложении, больше можете посмотреть здесь: https://www.dropbox.com/sh/spls0xadwlzr235/AADY7_mQ_8WKYe5ysQGg_5KAa?dl=0 1. Меню остаётся сверху, когда скроллим вниз. 2. Окно запроса появляется, когда пользователь скроллит вниз. 3. Лёгкая анимация для логотипа и ...