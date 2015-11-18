Вёрстка карточки товара Virtuemart 3

Требуется ищу верстальщика, кто хорошо сверстает шаблон главной страницы и 15 доп. страниц. Срок не более 6-7 дней на все. -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") -Умение делать адаптивную верстку. -Хорошее ...